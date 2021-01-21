«Женщина должна быть разная»: Татьяна Навка в новом образе рассказала о разных гранях своего характера

На днях стало известно, что Татьяна Навка и Алексей Учитель будут работать над фильмом про советских фигуристов. Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию об этом виде спорта знает все, как никто другой. А пока Татьяна успевает принимать участие в ледовых шоу, занимается воспитанием маленькой дочки Надежды от Дмитрия Пескова и радует фанатов новыми образами. В своем Instagram блондинка решила затронуть тему своего характера.

«Женщина должна быть разная! Когда ты становишься заложником только одного образа, это ограничивает и мешает полной жизни во всех ее сферах. Поэтому все же я разная, и каждый мой образ это все разные грани моего характера и моей сути!» — написала Навка.

Фанаты оценили публикацию фигуристки.

«Танечка, вы как всегда прекрасны! Не перестаю удивляться и восхищаться! Красавица!» — писали пользователи Сети.

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