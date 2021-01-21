«Впереди КамАЗик»: Актеры дубляжа озвучили свою поездку по ЦКАД

Молодые люди сняли вторую серию про свои поездки.

Альберт Ибрагимов, Аниса Муртаева, Дарья Блохина и Карен Арутюнов прославились на всю страну в новогодние каникулы. Актеры дубляжа озвучили свою поездку фразами из навигатора. Видео так понравилось пользователям, что ребята решили записать вторую серию.

На этот раз маршрут был проложен по ЦКАД, креативная компания рассказала о новой скоростной трассе вокруг Москвы.

«Ты что, ни разу не был на ЦКАД? За МКАДом только и разговоры, что о ЦКАДе», — удивляется в ролике актер дубляжа Альберт Ибрагимов. «Впереди еще пять километриков», «Впереди камера на 80», «Впереди камера на полосочку», «Впереди КамАЗики».

Поездка началась от развязки с Калужским шоссе до старой Ленинградки. Именно этот участок пути бесплатный, за поездку дальше придется заплатить: 1065 рублей или 532,5 руб. при наличии транспондера.

«Впереди камера на деньги. Начался платный участок дороги», — шутят компаньоны.

В обычной жизни актеры озвучивают фильмы, сочиняют веселые скетчи и занимаются музыкой, сообщает телеканал «360».

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