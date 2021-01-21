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Блеснула новым кольцом и бюстом: Волочкова в белоснежном платье со шлейфом отметила 45-летие

Балерина устроила застолье вместе с Никитой Джигурдой и Андреем Малаховым. Своего возлюбленного она не показала, зато похвасталась его подарком за 57 миллионов рублей.

Блеснула новым кольцом и бюстом: Волочкова в белоснежном платье со шлейфом отметила 45-летие
Анастасия Волочкова. Фото: "Комсомольская правда"/Иван Макеев

Анастасия Волочкова привыкла все делать с размахом. Она одна из первых улетела отдыхать на Мальдивы, когда другие селебрити жаловались на денежный кризис. Балерина не скрывает, что тратит много денег, в том числе и на содержание особняка. При этом она привыкла много работать. Даже в свой день рождения 20 января танцовщица выступила на сцене театра «Тодес», а потом она устроила фуршет.

На сцене она показала свое шоу, а затем Никита Джигурда подхватил ее на руки и понес к столу, где уже был торт со свечками. На празднике оказались юные балерины и другие члены коллектива. даже Андрей Малахов предпочел приехать к балерине, а не к Ольге Бузовой, которая тоже в этот день отмечала юбилей. Пока Джигурда нес подругу на руках, то засветил прелести ее фигуры.

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: «Комсомольская правда»/Иван Макеев

Волочкова приготовила наряд для такого случая. Она переоделась в роскошное белоснежное платье со шлейфом и глубоким декольте, подчеркнувшем ее бюст. Она оставила пучок и яркий макияж с пышными ресницами. Весь вечер она принимала похвалу и поздравления друзей.

Анастасия Волочкова. Фото: «Комсомольская правда»/Иван Макеев

Когда Анастасия стала разрезать торт, то засветила грудь во всей красе. Она стала главной звездой застолья. К слову, на ее пальце сияло массивное кольцо с бриллиантом и с голубым турмалином Параиба, который добывают в Бразилии. Украшение с редким камнем подарил имениннице возлюбленный, которого она скрывает. К слову, стоит такое кольцо около 57 миллионов рублей, пишет издание «Комсомольская правда».

«Я не хотела пафоса на фуршете. Я хотела вас всех видеть и пригласить на мой спектакль, чтобы вы увидели меня в моем творчестве, без которого я не мыслю моей жизни! Спасибо вам за то, что вы есть», — поблагодарила звезда гостей.

Анастасия Волочкова. Фото: «Комсомольская правда»/Иван Макеев

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