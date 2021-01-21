Роза Сябитова отреагировала на порывы Василисы Володиной вернуться в «Давай поженимся!»

Ранее астролог отмечала, что продюсеры ее обратно не зовут.

Телеведущая Роза Сябитова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировала на порывы своей коллеги астролога Василисы Володиной вернуться в эфир популярной программы «Давай поженимся!», которая выходит на Первом канале. Как известно, с началом пандемии коронавируса Володина перестала появляться в студии.

«Это нужно просто обратиться в пресс-центр Первого канала. Я сама на такие вопросы комментариев не даю». Роза Сябитова

Ранее Василиса Володина, общаясь со своими поклонниками в социальных сетях, отмечала, что хотела бы снова появиться в эфире «Давай поженимся!» Она предлагала продюсерам присутствовать в эфире в записи из дома или в онлайн-включениях в студию.

Правда, пока такой вариант сотрудничества Первый канал и продюсеров программы, судя по всему, не устроил. Дело в том, что «Давай поженимся!» все-таки не ток-шоу с массой мнений и экспертов. Формат не предлагает подобных нарезок.

Смотрите также: