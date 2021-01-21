«Это утопия»: Савельева порекомендовала не смотреть на «отфотошопленные» лица в соцсетях

Недавно Саша Савельева рассказывала о том, что она не приемлет инъекции ботокса в кабинете косметолога. Теперь же, 37-летняя певица решила поделиться со своими подписчицами в Instagram другими фактами о красоте. Она призналась, что выступает за натуральность.

«Инъекционные методики, безусловно, работают и в некоторых случаях очень хорошо, но нужно понимать, что конкретно и для чего ты делаешь, так как старение начинается гораздо глубже — с костей черепа», — написала Савельева.

Также Саша отметила, что не приемлет фейс-фитнес. А подписчицам порекомендовала заниматься спортом, правильно питаться и не смотреть на «отфотошопленные» лица в соцсетях.

«Не стремитесь быть на них похожими, это утопия. Идеала просто не существует!» — отметила Савельева.

Смотрите также: