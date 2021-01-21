«Сексуальность не помещается в кадр»: Самбурская в купальнике показала прелести фигуры

Недавно Настасья Самбурская, как и многие другие селебрити, отдыхала на Мальдивах. В своем Instagram она решила опубликовать фото с отдыха, на котором позировала в купальнике цвета фуксии. Согласитесь, актрисе из сериала «Универ. Новая общага» есть, что показать. Настасья обладает весьма и весьма соблазнительными формами, а ее красивая линия декольте сводит с ума мужскую часть ее подписчиков в микроблоге.

«Сексуальность не помещается в кадр! Красотка! Огонь! Розовая богиня! Просто нет слов!» — писали пользователи Сети.

Стоит отметить, что на снимке Настасья запечатлелась без макияжа и с распущенными волосами. Образ 33-летняя актриса дополнила аксессуаром в виде сумки-тоут бренда Balenciaga такого же оттенка. Цена ее составляет порядка 70 тысяч рублей.

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