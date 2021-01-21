Алсу поделилась редким фото с четырехлетним сыном Рафаэлем и мужем-бизнесменом

Певица рассказала, как общается с возлюбленным и призналась, что мечтает о четвертом ребенке.

Алсу выросла в семье предпринимателя Ралифа Сафина. Ей дали лучшее образование, а потом помогли стать певицей. Теперь девушка одна из самых красивых и известных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Она всегда оберегает личную жизнь от лишнего внимания. Уже почти 15 лет она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, которому подарила троих детей: Микеллу, Сафину и сына Рафаэля.

Дочки артистки посещают престижные учебные заведения и в совершенстве знают английский язык. Микелла решила пойти по стопам матери и уже записала несколько песен, а вот ее сестра пока не определилась с будущей профессией, хоть ей и нравится медицина. Алсу редко показывает фото с мужем и прячет лицо сына. Она рассказывала, что покажет малыша, когда он сам этого захочет. Но беседуя с поклонниками, артистка все же поделилась парой редких семейных фото.

Сначала она позировала с возлюбленным, облаченная в черное мини-платье. Ян был в лимонном пиджаке и ультрамариновых брюках. Девушка рассказала, как с ним общается.

«Мудрая жена, даже поссорившись с мужем, все равно приготовит ему ужин. Мудрый муж, даже зная, что он прав, подойдет и поцелует жену», — написала звезда.

А вот на другом фото Алсу позировала с дочками и четырехлетним сыном, которого крепко обнимала. На вопрос, хочет ли она еще детей, ответ был однозначным. «Да!» — сказала певица.

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