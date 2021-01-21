«Любимый папа»: Шубская трогательно поздравила отца с днем рождения

Дочка покойной Веры Глаголевой — Анастасия Шубская — решила трогательно поздравить отца с днем рождения. Бизнесмену Кириллу Шубскому 21 января исполнилось 57 лет. В своем микроблоге модель разместила совместный с отцом снимок и оставила пожелание.

«С днем рождения, любимый папа!» — написала Шубская.

Напомним, что в прошлом году младшая дочка Веры Глаголевой, Анастасия, отметила свой 27-й день рождения. Три года назад она стала женой одного из самых популярных хоккеистов планеты — Александра Овечкина. Пара воспитывает двух сыновей — Сережу и Илью. Младшему их наследнику нет еще и годика.

Добавим, что Анастасия Шубская родилась во втором браке Веры Глаголевой. У девушки также есть старшие сестры — Анна и Мария Нахапетовы.

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