Андрей Григорьев-Апполонов показал уникальную «Ниву» рыжего цвета, на которой ездит по Сочи

Певец Андрей Григорьев-Апполонов в сторис Instagram показал своим подписчикам уникальную «Ниву» рыжего цвета. Она полностью исписана текстами песен группы «Иванушки». Сам он в кадре сидит за рулем красивого автомобиля и улыбается от счастья. Певец проехался на машине по Сочи, своей родине.

Отметим, что на машине есть слова из легендарной композиции музыкальной команды середины девяностых годов прошлого века — «Тучи». Именно с этой песни когда-то и началось восхождение «Иванушек» к музыкальному олимпу.

«Привет Сочи от рыжего. Твоя рыжая «Нива», — заявил в подписи под фотографией довольный Андрей Григорьев-Апполонов.

Кстати, не исключено, что «Ниву» рыжему «Иванушке» подарили его благодарные поклонники, которых у него, как известно, пруд пруди.

Напомним, что Андрей Григорьев-Апполонов сейчас одинок. Как известно, он в прошлом году расстался со своей женой Мариной Банковой. При этом они с бывшей супругой сохранили хорошие отношения. У них двое общих сыновей.

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