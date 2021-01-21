«Алишер и правда эпатажный»: Родион Газманов оценил шансы Моргенштерна на «Евровидении»

Как отметил музыкант, рэпер способен всех «порвать в тряпки».

Музыкант Родион Газманов в Instagram заявил, что положительно относится к идее отправить на музыкальный песенный конкурс «Евровидение» рэпера Моргенштерна. Он поддержал продюсера Иосифа Пригожина, который ранее высказывал мысль, что рэпер должен отправиться на конкурс вместо группы Little Big.

«Алишер и правда эпатажный, работоспособный и, несомненно, талантливый парень, который может показать на «Евровидении» кузькину мать (Алишер, если поедешь, надевай ботинки покрепче!) и порвать там всех в тряпки. «Евровидение» давно уже превратилось в шоу ярких фриков и хайпожоров, а в этом Моргенштерну, на мой взгляд, на нашей сцене равных мало. И не надо искать в моих словах негативную коннотацию, ее тут нет». Родион Газманов

«Ему только со Шнуровым выступать в дуэте», «Евровидение» давно стало конкурсом политики, а не песни. Посылать туда вообще никого не стоит», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее сам Моргенштерн у себя в соцсетях заявил, что готов поехать на «Евровидение». Его поддержали рэпер Тимати и музыкант Владимир Левкин.

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