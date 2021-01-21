Нетребко после модного провала исправила оплошность и предстала в платье, которое стройнит

Анна Нетребко недавно приняла участие в модной фотосессии. И хотя звезда явно была довольна своими образами, стилист Руслан Громов заметил, что одно из платьев алого цвета акцентирует недостатки фигуры звезды.

И вот — новый наряд оперной дивы и новое мнение фэшн-эксперта. На сей раз певица явно не прогадала со стилем.

«В данном образе можно хорошо увидеть коррекцию фигуры за счет монохрома и длинных силуэтных линий. Плюс ко всему поднятые руки на фото еще больше удлиняют вертикаль и визуально помогают выглядеть стройнее. Образ хорош не только для фотосессии, он хорош и как вечерний наряд», — рассказала Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

Единственный момент, который смутил эксперта, это босоножки, выглядывающие из-под юбки. На взгляд стилиста, они смотрятся несколько не эстетично. «В верхней части, в портретной зоне, мы видим драгоценности и красивое декольте. И торчащие пальцы несколько рушат гармонию», — высказалась Елена.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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