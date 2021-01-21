Решетова поделилась текстом записки от таинственного незнакомца, который дарил ей цветы

Судя по всему, мужчина, что называется, пошел в наступление.

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram поделилась текстом записки, которую ей оставил таинственный незнакомец. «Болеть запрещаю, улыбаться разрешаю», — гласит послание.

Напомним, что некий мужчина не так давно подарил Анастасии Решетовой огромный букет цветов. Часть пользователей стала подозревать звезду в новом романе. Правда, сама она пока эту информацию не подтверждала.

Не так давно Анастасия Решетова разместила снимок, на котором лежит под капельницами. Судя по всему, модель немного приболела.

Анастасия Решетова и отец ее сына Ратмира, рэпер Тимати, расстались, но продолжают проводить достаточно много времени вместе. Музыкант, к примеру, регулярно размещает кадры записи, на которых он со своим наследником. С Анастасией Решетовой они остались в прекрасных отношениях. Некоторые и вовсе думают, что они просто придумали историю с расставанием ради пиара.

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