«Две доски»: Клава Кока в купальнике-рашгарде показала на Гавайях фигуру без прикрас

Похоже, что для молодой певицы Клавы Коки прошедший год оказался на редкость плодотворным. Ее хит «Краш» в дуэте с Данилой Прытковым (Niletto) засветился в самых разнообразных хит-парадах и сделал артистку известной широкому кругу слушателей.

Возможно, именно с доходов на эту песню она купила своему папе на день рождения новенький автомобиль Toyota, из-за чего 55-летнй мужчина чуть не прослезился. Место для своего отпуска Клава тоже выбрала явно не бюджетное — она улетела на Гавайи, откуда забросала Сеть радостными пляжными снимками.

Стоит отметить, что девушке свойственна самоирония. Например, запечатлевшись с шортбордом в пятнистом купальнике-рашгарде, она подписала снимок так: «Две доски». Ее поклонники поспешили заверить любимицу, что это не так. И, глядя на другие снимки Коки, явно понимаешь, что с формами у нее на самом деле все отлично.

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