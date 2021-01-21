Вот это поворот: Алина Загитова обошла Евгению Медведеву по числу подписчиков в Instagram

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в сторис Instagram сообщила, что количество ее подписчиков достигло отметки в 855 тысяч человек. Это на две тысячи больше, чем у серебряного призера Игр в корейском Пхенчхане Евгении Медведевой, которая долгое время удерживала пальму первенства.
Таким образом, Алина Загитова на сегодняшний день стала самой популярной российской фигуристкой в Instagram. Правда, это касается только действующих спортсменок. К примеру, у олимпийской чемпионки Татьяны Навки в Instagram миллион двести тысяч подписчиков.
Алина Загитова и Евгения Медведева будут противостоять друг другу на командном турнире, который пройдет с 5 по 7 февраля в Москве. Эксперты с нетерпением ждут этой дуэли.
Добавим, что у Загитовой и Медведевой крайне непростые отношения. Времена, когда они были подругами, остались далеко в прошлом.