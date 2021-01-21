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Вот это поворот: Алина Загитова обошла Евгению Медведеву по числу подписчиков в Instagram

Разница между двумя звездами составляет на данный момент всего две тысячи подписчиков.

Вот это поворот: Алина Загитова обошла Евгению Медведеву по числу подписчиков в Instagram
Алина Загитова и Евгения Медведева. Фото: Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в сторис Instagram сообщила, что количество ее подписчиков достигло отметки в 855 тысяч человек. Это на две тысячи больше, чем у серебряного призера Игр в корейском Пхенчхане Евгении Медведевой, которая долгое время удерживала пальму первенства.

Запись Алины Загитовой
Запись Алины Загитовой. Фото: instagram.com/azagitova/

Таким образом, Алина Загитова на сегодняшний день стала самой популярной российской фигуристкой в Instagram. Правда, это касается только действующих спортсменок. К примеру, у олимпийской чемпионки Татьяны Навки в Instagram миллион двести тысяч подписчиков.

Запись Евгении Медведевой
Запись Евгении Медведевой. Фото: instagram.com/jmedvedevaj/

Алина Загитова и Евгения Медведева будут противостоять друг другу на командном турнире, который пройдет с 5 по 7 февраля в Москве. Эксперты с нетерпением ждут этой дуэли.

Добавим, что у Загитовой и Медведевой крайне непростые отношения. Времена, когда они были подругами, остались далеко в прошлом.

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