Андрей Разин обвинил Леди Гагу в копировании образа Аллы Пугачевой на инаугурации президента США

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram обвинил американскую певицу Леди Гагу в копировании образа примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой на инаугурации президента США Джо Байдена. Мероприятие состоялось при большом скоплении людей и транслировалось по телевидению во многих странах мира.

«Леди Гага сперла идею Аллы Пугачевой и оделась в ее платье на инаугурации президента США. Приятно, когда нашу Аллу Борисовну Пугачеву кто-то копирует и хочет выглядеть на фоне всего мира как наша суперзвезда». Андрей Разин

Напомним, что на инаугурации президента США Джо Байдена Леди Гага красиво спела гимн Америки. Торжественное мероприятие состоялось в столице США Вашингтоне на ступеньках перед Белым домом.

Отметим, что американская звезда вышла к микрофону в строгой черной блузе с крупной брошью и пышной юбке красного цвета, голову певицы украшала коса с вплетенной черной лентой.

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