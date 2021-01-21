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«Обалдеть!»: жена Газманова заворожила сочными бедрами, извиваясь в океане русалкой

Марина отлично плавает под водой с самого раннего детства.

«Обалдеть!»: жена Газманова заворожила сочными бедрами, извиваясь в океане русалкой
Олег и Марина Газмановы. Фото: instagram.com/marinagazmanova/

Трудно поверить, но очаровательной жене Олега Газманова, Марине, 51 год. Впрочем, и музыканту никак 69 не дашь. Видимо, они знают какой-то секрет красоты и отличной формы.

В настоящий момент звездная пара отдыхает на Мальдивах. Возлюбленная артиста призналась, что для нее это не просто курорт, а настоящее «место силы», где она черпает энергию на год вперед.

«Здесь точно понимаешь силу созерцания на красоту. Когда мне не доступно такое буйство красок, я покупаю цветок и смотрю на него. А пока: море, солнце, рыбы и мой разноцветный восторг!» — поделилась она своими эмоциями с подписчиками.

Чуть позже она показала видео, на котором мастерски плавает под водой в ластах. По словам Марины, она сама записалась на занятия в бассейне еще в девять лет и считает водную стихию практически родной.

«Все навыки, полученные в детстве, проявляются во взрослой жизни. Я хорошо плаваю и ныряю! Обожаю плавать с ластами и маской! А уж когда плаваешь, как в «рыбьем супу», интересно до небес!» — сообщила Газманова.

Фолловеры, увидев ее впервые в таком виде, были потрясены. И, конечно же, сразу стали сравнивать ее с небезызвестной героиней многих сказок про океан, ведь ноги в ластах действительно очень похожи на рыбий хвост.

«Ну ведь русалочка!», «Как русалка извивается», «Какая красота! Обалдеть», «Многие лета бесстрашной русалке», — написали почитатели в Сети.

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