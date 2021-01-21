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Кадр из юности: Кабаева в шортах запечатлелась с Батыршиной на отдыхе около пальм

Фанаты гимнастки нашли в архивах красивый снимок из прошлого.

Кадр из юности: Кабаева в шортах запечатлелась с Батыршиной на отдыхе около пальм
Алина Кабаева. Фото: Globallookpress.com

Фанаты российской гимнастки Алины Кабаевой в Instagram на ее фан-страничке разместили летний кадр, на котором их любимица запечатлена со своей давней подругой Яной Батыршиной на отдыхе около пальм. Обе прославленные спортсменки еще очень молоды. Им на кадре примерно по пятнадцать лет.

На Алине Кабаевой можно увидеть мини-шорты, их гимнастка примерила вкупе с простой футболкой. На Яне Батыршиной топик и шорты.

«Какие же они красавицы», «Алиночка просто невероятная красотка», «Алина, великолепная девушка и спортсменка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алина Кабаева в 2004 году стала олимпийской чемпионкой в индивидуальном многоборье в греческих Афинах. За четыре года до этого она была третьей на Играх в австралийском Сиднее. Что касается Яны Батыршиной, то она была второй на Играх в американской Атланте в 1996 году. В 2019 году стала послом чемпионата мира по художественной гимнастике, который проходил в азербайджанском Баку.

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