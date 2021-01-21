Без укладки: Алсу запечатлелась с мокрыми волосами в домашнем костюме цвета неба

Алсу является обладательницей редкой внешности: у нее темные волосы, смуглая кожа, но при этом голубые глаза. Зная эту особенность, артистка умело подчеркивает ее, выбирая подходящие наряды.

Даже в домашней атмосфере она старается выглядеть на высоте и примеряет хоть и простые, но с изюминкой наряды. На одном из последних фото, которое девушка обнародовала в личном блоге, она предстает в костюме цвета неба, на фоне которого ее глаза выглядят особенно яркими.

При этом волосы звезды влажные и без укладки. Судя по всему, она только что вышла из душа. Такой естественный облик популярной певицы впечатлил многих ее фолловеров. Почитатели таланта любимицы публики оценили ее природную красоту и очарование.

«Какая неземная красавица», «Очень нежная и настоящая», «Вы одна из тех, кто выглядит роскошно всегда и везде», «Красивый костюм, прямо под цвет глаз», — написали пользователи Сети.

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