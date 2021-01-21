«Незабываемое утро»: Ягудин с дочками в одинаковых куртках впервые полетал на воздушном шаре

Алексей Ягудин вместе с женой Татьяной Тотьмяниной и дочками Лизой и Мишель улетели отдыхать в Дубай. Здесь они совершили прогулку, о которой давно думали, но никак не могли решиться, — полетали на воздушном шаре.

«Еще одна мечта сбылась! Незабываемое утро!» — с восторгом сообщила фолловерам фигуристка.

Любопытно, что звезды даже на экскурсии постарались выглядеть на высоте (и в переносном смысле тоже) и нарядились в одном стиле. Девочки примерили одинаковые куртки, а Татьяна и Алексей — брюки, свитшоты и теплые набивные жилеты со стежкой.

Напомним, что ранее оба фигуриста засветились на проекте Первого канала «Ледниковый период». Ягудин на нем был ведущим, а Тотьмянина — участницей. Как и многие другие звезды этого шоу, по его завершению они поспешили в отпуск. Ольга Бузова, к примеру, сразу же отправилась на Мальдивы, Регина Тодоренко с Владом Топаловым — на Бали, а Ирина Пегова — в подмосковный санаторий.

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