Этот нежный поцелуй: красавица-внучка Софии Ротару показала редкие кадры с избранником

20-летняя Соня Евдокименко о своей личной жизни распространяться не привыкла. Однако известно, что сердце девушки уже занято. Она строит отношения с предпринимателем Денисом Жадановым, пишет Hello!. Молодые люди уже не раз мелькали вместе на общих фотографиях. А на днях внучка народной артистки СССР Софии Ротару опубликовала в личном микроблоге свежие кадры, на которых она предстала в объятиях возлюбленного. Поклонники юной певицы тут же предположили, что молодые люди вот-вот объявят о помолвке, а далее и о свадьбе.

Однако никаких громких заявлений внучка Софии Ротару делать не стала. В Instagram-карусели Соня опубликовала два снимка. На одном девушка обнимает Дениса, они оба просто святятся от счастья, улыбаясь на камеру. А на втором фото возлюбленный Евдокименко нежно целует внучку именитой певицы в щеку.

«Все, что тебе нужно!!» — кратко подписала романтические снимки Соня, дав понять, что испытывает к Денису Жаданову сильные чувства.

К слову, такие же снимки с внучкой Софии Ротару появились и у Дениса в микроблоге. Судя по всему, скрывать свои отношения молодые люди больше не намерены.

Смотрите также: