«Не было бы конфликта – не было бы и интереса»: Маринин о противостоянии Загитовой и Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин высказался после новостей о проведении в Москве в недалеком будущем прыжкового фестиваля фигуристов и командного турнира. В нем друг другу будут противостоять команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Часть экспертов из мира фигурного катания уже посчитали, что звезд решили в очередной раз столкнуть лбами.

«Не было бы конфликта — не было бы и интереса. Главное — где он заканчивается, где рамки. Это вопрос этики, личного воспитания, не правовая материя. Надо к этому философски относиться. О чем будут журналисты говорить, если не будет противостояния? Оно интересно всем — специалистам, болельщикам». Максим Маринин

Как отметил Маринин, сейчас Россия идет по американскому пути. Там в свое время также из фигурного катания сделали шоу-бизнес. Ничего плохого он в этом не видит. Многие люди благодаря этому получили работу. Причем не только те, кто про это рассказывает и пишет, но и те, кто производит коньки, тренирует, организует сборы, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгения Медведева после Игр в корейском Пхенчхане покидала Россию и несколько лет тренировалась в Канаде у местного специалиста Брайана Орсера. Сейчас она вернулась к бывшей наставнице Этери Тутберидзе. С Загитовой, которую она в свое время просила попридержать в юниорах, у нее крайне непростые личные отношения.

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