«Слава богу, женится не на мне»: Хромченко высказалась о даме, покорившей сердце Васильева

Александр Васильев обычно довольно сдержанно ведет себя по отношению к привлекательным героиням проекта Первого канала «Модный приговор». И уж тем более относительно соревнующихся с профессиональными фэшн-экспертами шоу «народными стилистами». Но в этот раз что-то пошло не так…

Видимо, 31-летняя Мария, участница битвы за лучший образ, настолько очаровала своей модельной внешностью модного судью, что тот сразу же забыл про такое понятие, как непредвзятость. Когда он спросил Надежду Бабкину, готова ли певица проголосовать за то, чтобы та отправилась в следующий тур, и она ответила, что «да», он заявил: «Она декоративная и красивая женщина». «Дело не в том, что она красивая», — удивилась Бабкина. «Нет, красивая! Красивая! Я за! На нее приятно смотреть», — не унимался Васильев. В это время «казачка Надя» приводила аргументы в пользу непрофессионального стилиста. Но историк моды, похоже, ее не слушал, а все твердил как мантру: «И потом она приятная женщина…» Тут даже Эвелина Хромченко не выдержала и рассмеялась. «Мы услышали!» — сказала она. «Саша, не заходись!» — возмутилась Бабкина. На что Александр аргументировал: «Я не захожусь! Я просто говорю, что она красивая женщина!»

«Намечается контент для разнообразных сайтов желтой прессы. Но, слава богу, в этот раз Васильев женится не на мне», — скептически резюмировала Хромченко. «И не на Барановской», — подметил также Васильев. «И не на мне», — добавила Бабкина.

Естественно, что очарованный историк моды вслед за своими коллегами проголосовал за симпатичную женщину.

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