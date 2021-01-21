Редкие моменты: Мерьем Узерли в кипенно-белой тунике предстала с новорожденной дочкой на руках

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в первых числах января звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли во второй раз стала мамой. Об этом сама актриса поспешила рассказать поклонникам в личном профиле. К тому же партнерша Халита Эргенча поделилась первыми кадрами с младенцем. Примечательно, что снимки были сделаны в первые минуты после продолжительных родов. По фото видно, что у новорожденной дочки Мерьем темные волосики, судя по всему, внешностью она пошла в своего отца, а не в маму.

«Опять не шехзаде», «Только-только родила!! Как ей удается так шикарно выглядеть?!», «Вот оно счастье!!», «Материнство вам к лицу», «Милашки», «Нежное фото, очаровательные!!», «Вы такие милые», — пишут фолловеры.

Напомним, что от предыдущих отношений у Мерьем есть шестилетняя дочка Лара. Малышка была очень рада появлению сестренки. В Stories микроблога актриса поделилась свежими кадрами с младшей наследницей. Узерли нежно укачивала мирно спящую малышку. Сама актриса предстала в кипенно-белой тунике оверсайз, которая скрывала изменения в фигуре Мерьем. За время второй беременности партнерша Халита Эргенча заметно прибавила в весе.

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