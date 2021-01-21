«Предложил ей свое сердце»: Бокерия вспомнил начало романа с женой

Он много лет счастлив с супругой, которая подарила ему двух дочерей.

Знаменитый российский врач-кардиолог, «доктор-сердце» Лео Бокерия в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о знакомстве со своей женой Ольгой.

«У нее были при нашем знакомстве большие красивые глаза, личико, ножки. А что еще мужчине надо? Мы первый раз поцеловались только на третьем курсе. Она это неумело делала. Я понял, что это в мою пользу. Потом мы каждый день встречались в институте. А на пятом курсе института я предложил ей свой сердце. Она не отказалась». Лео Бокерия

Сама Ольга Бокерия заметила, что первый шаг к романтическим отношениям с Лео сделала именно она. «Я его первая заметила, а не он меня. Когда я его увидела, то произошел какой-то удар в грудь. Я поняла, что это мой человек. Вот так нашлась моя половинка», — заметила жена доктора.

Напомним, что у Лео и Ольги Бокерия в браке родились две дочери. Екатерина — детский кардиолог, доктор медицинских наук. Ольга — кардиолог, член-корреспондент РАН.

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