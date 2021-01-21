«Опасная»: Боярская в чернильном лифчике без пуш-ап лишила дара речи бойфренда Варнавы

Молочников вступил с актрисой в игривую переписку, увидев ее фото с перчинкой.

В декабре Елизавета Боярская отметила свой день рождения, актрисе исполнилось 35 лет. Она состоялась и в профессии, и как женщина. Девушка замужем за мужчиной, о котором мечтала долгие годы.

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В одном из интервью артистка признавалась, что увидела Максима Матвеева на пробах в кино, а потом искала с ним встречи. Но свести их решила судьба на площадке картины «Не скажу», где они сыграли главные роли. В настоящий момент их браку уже 10 лет, пара воспитывает двух сыновей: восьмилетнего Андрея и двухлетнего Григория.

Имея статус серьезной замужней дамы и матери двоих детей, Елизавета обычно ведет себя соответственно — строго и сдержанно. Однако на отдыхе в одной из жарких стран звезда почувствовала себя расслабленно и обнародовала кадр в бикини чернильного цвета, правда, только по пояс. На фото был виден только лифчик, но и его хватило, чтобы свети публику с ума. Одним из первых отметился в комментариях Instagram Боярской бойфренд Екатерины Варнавы, режиссер Александр Молочников.

«Опасная», — написал он под снимком. «Бе-бе-бе», — кокетливо ответила брюнетка. «Великой русской артистке не обязательно», — отреагировал вновь кинодеятель.

Пост также прокомментировал актер Виктор Добронравов, поставив эмодзи с человечком, закрывающим глаза.

Ирина Безрукова и Анна Цуканова-Котт тоже не смогли удержаться от лайков и красноречивых смайлов.

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