«Они красные!»: восьмилетняя внучка Пугачевой поиграла с огнем в Майами

49-летняя Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и восьмилетней дочкой Клавой отдыхают в Майами. Здесь звездное семейство не только встретило Новый год и Рождество, но и отпраздновало день рождения главы семьи. На праздник слетелись друзья со всего мира — самые лучшие и самые близкие. Как это было, мы рассказывали ранее.

Праздновать и веселиться Орбакайте с Земцовым не перестают. И минувшей ночью они решили зажечь по-настоящему. То есть поиграть с бенгальскими огнями. И даже восьмилетняя внучка Пугачевой не побоялась взять в руки эту искристую пиротехнику.

«Смотри, они красные, папа!— кричит девочка и, опасаясь, спрашивает: — Господи, что происходит?»

Вместе с Клавой поиграли с огнем и ее подруги. Накаленная бенгальская свеча покраснела в руках девочки и продолжала искриться. Ночь вокруг засияла розовыми красками от огня.

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