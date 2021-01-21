Две дивы: Лорак в майке и клетчатых чиносах запечатлелась с Аллегровой

Январь оказался богат не только на праздники, но и на звездные дни рождения. Например, накануне свое 35-летие отметила поющая телеведущая Ольга Бузова. Девушка призналась, что с самого утра и до поздней ночи каждую секунду получала поздравления. Вечер именинница провела в тесном кругу родных и друзей.

В этот же день именинницей оказалась «императрица отечественной эстрады» Ирина Аллегрова. Звезда отметила 69-й день рождения. И многие коллеги по цеху поспешили поздравить ее с этим знаменательным событием.

Совместное фото с Аллегровой разместила Надежда Бабкина. На нем две легенды — такие молодые. А украинская дива Ани Лорак поделилась снимком, на котором позирует с Ириной Аллегровой, облаченной в светлые одежды. Сама Лорак при этом — в черной майке и клетчатых чиносах. «С днем рождения!» — подписала снимок певица.

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