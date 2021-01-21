Детали решают: Стеша Маликова в полупрозрачном платье цвета фуксии позировала на берегу океана

20-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания давно слывет настоящей модницей. Девушка даже на отдыхе не позволяет себе расслабиться и выглядеть нестильно. Поэтому каждый пост или фото в stories своего Instagram красавица демонстрирует новый аутфит.

На этот раз Стеша Маликова облачилась в длинное струящееся платье из полупрозрачного шифона цвета фуксии. Завершили образ правильно подобранные аксессуары — колье, браслет и сумочка. Пляжный аутфит девушка продемонстрировала на фоне бесконечного океанского горизонта.

К слову, свой талант модница успешно применила в бизнесе. Девушка прошлогодней весной запустила производство женской стильной одежды, и теперь любая девушка может позволить себе выглядеть как Стеша Маликова.

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