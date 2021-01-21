«Это точно не моя идея»: автор скандального видео с участием Тарзана покаялась перед Королевой

Девушка, которая записывала скандальное порновидео с участием культуриста Тарзана и Анастасии Шульженко, Милана Миломанова, публично покаялась перед певицей Наташей Королевой. Оказывается, подруга после скандала просто вычеркнула ее из своей жизни.

Из-за видео Миломанова лишилась контракта со своим лейблом, ей не дают рабочую визу в Анголу. Причем в будущем девушке может светить уголовное преследование. Именно она, как теперь стало известно, снимала весь процесс. Даже если она получит условный срок за снятое видео, то с судимостью уже не получит никогда рабочую визу, что для нее смерти подобно.

«От отчаяния я даже записала Наташе голосовое сообщение: плакала, просила прощения, но она, конечно же, не ответила. Мне так стыдно, мы ведь с ней были знакомы, общались, я была вхожа в их семью. А теперь выходит, что ради подписчиков подруги я чуть не разрушила этот брак. За одно могу ручаться: это точно не моя идея». Милана Миломанова

Отметим, что Наташа Королева смогла простить своего мужа после его измены с Анастасий Шульженко. Сейчас в семье певицы царит мир, сообщает «Комсомольская правда».

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