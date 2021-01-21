«Кармен роковая!»: Авербух оценил образы Навки в ее ледовых шоу

45-летняя фигуристка Татьяна Навка все новогодние каникулы посвятила работе. Несколько ледовых шоу, которые поставила олимпийская чемпионка, в разное время были показаны на ледовой арене при полных аншлагах — с соблюдением требований санитарной безопасности Роспотребнадзора. И в каждой из сказок — «Руслан и Людмила, «Аленький цветочек» или «Спящая красавица» — Навка вместе с актерами выходила на лед.

С окончанием каникул фигуристка позволила себе отдохнуть. Перебирая фотографии с выступлений, Навка вдруг задумалась:

«После столь активной работы и отката двух разных шоу в один период, невольно задумалась о том, какой мой образ мне ближе всего по сути? А как думаете вы?» — спросила звезда подписчиков.

Многие звездные друзья откликнулись на вопрос фигуристки ответом «все». А вот коллега Навки, Илья Авербух, сделал свой выбор:

«Кармен! Роковая!» — поспешил выбрать Авербух. «Даже не сомневалась в твоем выборе», — ответила Навка.

На снимках, которыми поделилась Навка, звезда как раз позирует в самых разных образах. И поклонники поблагодарили в комментариях любимицу за сказку, которую та подарила в новогодние праздники зрителям.

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