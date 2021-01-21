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Папина копия: вдова Грачевского сравнила подросшего сына с младенческой фотографией мужа

Наследнику режиссера Филиппу исполнилось 9 месяцев.

Папина копия: вдова Грачевского сравнила подросшего сына с младенческой фотографией мужа
Борис Грачевский. Фото: Global look press

36-летняя вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская продолжает оплакивать мужа. Актриса не может смириться с большой потерей и сейчас пребывает в трауре. Похороны «отца» киножурнала «Ералаш», 71-летнего Бориса Юрьевича, состоялись 17 января, спустя три дня после его смерти.

У Грачевского остался девятимесячный сын Филипп. Малыш, как оказалось, растет настоящей копией своего отца. Белоцерковская показала фото наследника рядом с младенческим снимком мужа — сходство поразительное.

Филипп (слева) и Борис (справа) Грачевские )
Филипп (слева) и Борис (справа) Грачевские. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

К слову, кроме малыша Филиппа, у Грачевского осталась восьмилетняя дочь Василиса от предыдущего брака, а также двое взрослых детей от первой жены. Все свое многомиллионное состояние по завещанию кинодеятель оставил на третью супругу Екатерину.

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