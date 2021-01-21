Мамина модница: Мороз показала подросшую дочку от Богомолова с новым цветом волос

37-летняя звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз воспитывает дочку от режиссера Константина Богомолова, с которым развелась в 2018 году. Но отношения бывшие поддерживают теплые и разделяют поровну родительские обязанности. Стоит признать, что и мама, и папа в девочке души не чают. Она растет настоящей красавицей и умницей.

А еще и настоящей модницей. Девочка в свои 10 лет уже получила разрешение мамы на смену имиджа и стала экспериментировать с цветом волос. Результат бьюти-преображения Мороз не без гордости показала в своем микроблоге:

«Мама умиляется, папа гордится», — гласит один из хештегов под портретом девочки.

На снимке заметно, как посветлели волосы Ани. Оказалось, что мама с дочкой покрасили челку в блонд.

«Ух, какая! Модница!», «Ох крутая», «Ростет малышка! Челка-то какая — моднявая», «Ооо, Даша!!! Какая нереально крутая Анна тут!!! Супер фотография!!», «Ну красавица», — поспешили заметить подписчики в комментариях.

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