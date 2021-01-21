Юная дива: дочь Малинина в многослойном пышном платье из фатина устроила дефиле перед камерой

В семье музыканта Александра и Эммы Малининых выросли двое общих детей — близнецы Фрол и Устинья. Оба наследника пошли в творчество, а дочка — по стопам прославленного отца. Устинья Малинина поступила в Королевскую академию музыки в Лондоне, так как всегда мечтала стать оперной певицей. И уже демонстрирует настоящие достижения на сцене.

Ее кумиром является Анна Нетребко, оперы с которой Устинья старается посещать регулярно. И по завету мировой звезды старается выбирать наряды под стать диве. На этот раз юная красавица устроила настоящее дефиле.

Устинья позировала перед камерой в пышном двухцветном платье из фатина сложного кроя — многоярусном и многослойном. Песочный верх добавил хрупкости девушке, а черный них — дерзости. И столь противоречивый, но красивый образ подписчики оценили:

«Красота неземная», «Сногшибательная, яркая, ну просто лапочка-девочка», «Богиня», «Красавица», «Какая шикарная Вы, Устинья!», «Огонь!», «Прекрасная юная Леди!» — отреагировали на видео поклонники.

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