«Какая эффектная!»: Порошина показала красивую зону декольте на снимке в бикини цвета неба

Мария Порошина в ноябре отметила 47-летие, поклонники удивляются: их звезда совсем не выглядит на свой возраст. А год назад она и вовсе удивила публику, родив сына от мужчины, чье имя предпочитает хранить в секрете. И это при том, что у нее уже было четверо дочек.

Как рассказывала актриса в одном из интервью, беременность наступила в самый неподходящий момент: практически сразу после расставания с мужем, актером Ильей Древновым, и в начале нового романа. Однако мысли о прерывании беременности не было ни разу. Узнав, что у нее будет первый наследник, она и вовсе обрадовалась.

Мария быстро пришла в форму после очередных родов. Это отлично видно по фото в социальных сетях и ролям в кино. Артистка не стесняется показывать себя в том числе в купальнике. Официальный фан-аккаунт звезды, к примеру, накануне выставил снимок Порошиной в бикини, где она позирует с дочкой Аграфеной рядом дельфинами.

Поклонники заметили, как роскошно выглядит блондинка, написав об этом в комментариях блога.

«Какая красивая зона декольте. Просто шик!», «Красавицы, у вас похожие улыбки», «Очаровательные дамы», «Мария, вы очень симпатичная женщина, всегда любуюсь вашими фотографиями», «Какая эффектная! И очень милая и нежная улыбка. Вы мне очень-очень нравитесь», «Всем мамам пример. Отлично выглядите и не унываете никогда! Люблю ваши роли в кино», — написали пользователи Сети.

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