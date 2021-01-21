«Не судите строго»: Яна Кошкина сексуально надула губки, показав самодельный макияж

Яркая и красивая звезда шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Яна Кошкина уже имеет миллионную армию поклонников. Девушка обладает идеальной фигурой, которой может позавидовать любая юная модель, и при любом удобном и неудобном случае старается ею похвастаться.

Девушка решила развиваться в бьюти-сфере. И отправилась на обучение визажу. Результатами первого самодельного макияжа она решила поделиться с подписчиками в микроблоге.

«Не судите строго! Мой первый «профессиональный» макияж. Сегодня на мастер-классе узнала много интересных нюансов! Объем губам придали специальной тенью при коррекции. Растушевка тенями сделана при помощи всего 3 цветов», — рассказала красавица.

Кошкина продемонстрировала получившийся объем на губах, сексуально надув их. Подписчики оценили:

«Умница! Так красиво», «Янусик, ну куда тебе еще объем на губы, остановись», «Очень горячо», «Красотка, и даже без макияжа», — пишут в комментариях.

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