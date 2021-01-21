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«Филипп приехал, шубу подарил»: Самбурская похвасталась красной «чебурашкой» с длинным ворсом от знаменитого кутюрье

Эпатажная актриса тут же примерила подарок, под фотовспышки и не отходя от модельера.

«Филипп приехал, шубу подарил»: Самбурская похвасталась красной «чебурашкой» с длинным ворсом от знаменитого кутюрье
Настасья Самбурская. Фото: Global look press

Звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская недавно вернулась с отпуска на Мальдивах. Девушка насладилась райским отдыхом на одном из островов и с новыми силами вернулась в Москву.

Накануне столицу посетил прославленный немецкий дизайнер Филипп Плейн. Его наряды обожают многие отечественные звезды. Например, «король отечественной эстрады» Филипп Киркоров не скупится на яркие и эпатажные произведения кутюрье, гордо выгуливая их на самые модные вечеринки. Настасья Самбурская тоже пополнила гардероб нарядом от дизайнера. Девушка похвасталась роскошной шубкой из экомеха ярко-красного цвета.

«Филипп приехал, шубу подарил. Собственно, на спине надпись, что я никогда не надену натуральный мех», — подписала снимок звезда.

Самбурская примерила шубку тут же, рядом с дизайнером, а потом показала себя в ней во всей красе. На спине действительно черной краской написана фраза про натуральный мех.

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