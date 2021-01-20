«Шикарная женщина»: Надежда Бабкина поделилась снимками молодой Ирины Аллегровой

Двадцатого января свой день рождения отмечает звезда 90-х и начала 2000-х, известная певица Ирина Аллегрова. Императрице российской поп-сцены исполнилось шестьдесят девять лет.

Популярная исполнительница и телеведущая Надежда Бабкина поздравила свою коллегу по цеху, опубликовав несколько теплых строк в Instagram.

«Ира — шикарная женщина, очень эффектная, с четким посылом и мощным нутром. Она очень чувственная. Глядя на нее, я всегда думаю: «Будь я мужиком — положила бы все силы, чтобы оказаться с нею рядом. Пусть даже ненадолго». С днем рождения! Живи долго и радуй нас своим творчеством еще много-много лет!» — написала Надежда Бабкина.

Поздравительную публикацию Надежда Бабкина сопроводила архивными снимками, на которых запечатлена с Ириной Аллегровой и продюсером Валерием Комиссаровым.

Подписчики «модной народной» ведущей присоединились к поздравлениям и сделали комплименты обеим певицам.

«Она, и правда, шикарная», «Гуляй, шальная императрица!», «Какие же вы обе красивые , эффектные и шикарные», — высказываются в Сети.

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