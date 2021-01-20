Переохлаждение: отбывающий наказание за смертельное ДТП Михаил Ефремов серьезно заболел в колонии

Известный артист Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области. Актер был осужден минувшей осенью за ДТП, в котором по его вине погиб человек.

Стало известно, что Михаил Ефремов в эти морозные дни переохладился и заболел. Источник в колонии утверждает, что у актера не коронавирус, а всего лишь ОРВИ.

Сейчас Михаил Олегович находится на карантине, его изолировали от остальных осужденных.

«У него было что-то типа простуды, — рассказал анонимный источник журналистам. — Все-таки колония — не дом родной. Сейчас осужденный чувствует себя намного лучше».

По словам инсайдера, в колонии трудятся знающие специалисты-медики, так что Михаил Ефремов с их помощью быстро идет на поправку.

В колонии, где отбывает наказание Михаил Ефремов, соблюдаются все санитарные нормы. Осужденные носят маски, а приезжающие к ним на свидание близкие обязаны облачаться в специальные защитные костюмы, уточняет издание «Московский комсомолец» со ссылкой на свой источник.

Напомним, Михаил Ефремов полностью раскаялся и признал свою вину в гибели человека. Он уже написал несколько покаянных писем родным Сергея Захарова, ставшего жертвой ДТП.

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