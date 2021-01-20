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Леди Гага исполнила гимн США на инаугурации Джо Байдена

Певице доверили важную миссию.

Леди Гага исполнила гимн США на инаугурации Джо Байдена
Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/

В столице США Вашингтоне на ступенях Белого дома состоялась церемония вступления в должность 46-го президента Америки Джозефа Байдена.

Перед тем, как Байден произнес клятву на верность гражданам своей страны, прозвучал гимн США. Его исполнила всемирно известная певица и актриса Леди Гага.

Звезда вышла к микрофону в строгой черной блузе с крупной брошью и пышной юбке красного цвета, голову певицы украшала коса с вплетенной черной лентой. С большим проникновением и чувством дива исполнила гимн своей страны, сорвав по окончании одобрительные аплодисменты и возгласы восхищения.

Ранее Леди Гага признавалась, что очень волновалась перед инаугурацией, поскольку ей предшествовали трагические события.

Вокалистка писала в своем Twitter, что она молилась, чтобы в среду «был мирный день для всех американцев». По ее словам, день вступления в должность президента страны, это день любви, а не ненависти.

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