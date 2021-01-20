«Он до «Евровидения» еще не дорос»: Топурия о возможности Моргенштерна поехать на конкурс

По словам певицы, в творчестве рэпера нет ничего запоминающегося.

Певица Кети Топурия в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась о возможности рэпера Моргенштерна поехать на музыкальный песенный конкурс «Евровидение».

«Если честно, то я с творчеством Моргенштерна не очень хорошо знакома. Один трек только знаю. Там ничего хитового и запоминающегося нет. Он совсем не формат «Евровидения». Группа Little Big — то что нужно для «Евровидения» России. Я бы отправила их. Они более попсовый проект. Я против Моргенштерна ничего не имею. У всех свой вкус. Но он еще до «Евровидения» не дорос». Кети Топурия

Ранее в соцсетях Моргенштерн заявил, что хочет поехать от России на «Евровидение». Его чуть позже неожиданно поддержал рэпер Тимати.

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Добавим, что в 2020 году конкурс «Евровидение», который должен был состояться в Роттердаме, был отменен. Причиной стала пандемия коронавируса. В этом году организаторы надеются провести конкурс в намеченные сроки в мае.

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