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Спустя семнадцать лет: тиктокер Милохин встретится с бросившей его мамой в студии «Пусть говорят»

Первый канал устроил свидание «самому популярному мальчику планеты» с родителями.

Спустя семнадцать лет: тиктокер Милохин встретится с бросившей его мамой в студии «Пусть говорят»
Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin/

Настоящая сенсация ждет зрителей Первого канала в эту среду. В программе «Пусть говорят» состоится первая встреча 19-летнего тиктокера и музыканта Дани Милохина и его 20-летнего брата Ильи с родителями, предавшими своих сыновей.

Сейчас у блогеров Дани и Ильи есть практически все, о чем только можно мечтать — деньги, слава, популярность. Но нет настоящей семьи, которая бы поддерживала их. Родители парней много лет назад развелись, а сыновей сдали в приют. Дане было всего три года, когда он оказался в детском доме, где директором была приемная мама другого известного музыканта Юрия Шатунова, Валентина Тазекенова.

Первый канал разыскал биологическую маму Дани и Ильи и устроил им встречу. Увидеть, как все происходило, телезрители смогут уже в четверг, 21 января.

Смогут ли ребята, добившиеся невероятного успеха в столь юном возрасте, простить предавших их родителей?

Первый канал обещает показать целую серию эксклюзивных встреч Дани и Ильи с биологическими родственниками.

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