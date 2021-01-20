«То в «леопарды» нарядят, то в синий бархат»: Ольга Картункова похвасталась сценическим луком для съемок в шоу

Звезда шоу «Однажды в России» Ольга Картункова публично призналась в любви к своей работе. Артистка опубликовала видео в Instagram со своим участием. В кадре Ольга рассказывает, в какие прекрасные наряды ей приходится облачаться во время съемок.

«Ой, эти съемки, я не знаю… То в «леопарды» нарядят, то драгоценные камни, то в бархат этот синий. Обожаю работу свою, обожаю!» — говорит Картункова.

Актриса добавила, что счастлива еще и потому, что приносит праздник людям, развлекая их и поднимая настроение.

«Если приношу в вашу душу праздник, значит, все по написанному, так должно быть», — написала Ольга Картункова в Instagram.

Стоит отметить, что чуть больше месяца назад звезда шоу «Однажды в России» показала себя в образе блондинки. Не очень внимательные подписчики Ольги Картунковой решили, что она сменила имидж, и тут же высказали ей свое недовольство этим.

Теледива была вынуждена написать в их адрес целое обращение, чтобы успокоить — блонд ей нужен был только для съемок. И да, она не осветляла волосы, а надела парик.

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