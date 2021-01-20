«День рождения отца»: сын Софии Ротару показал редкое фото ныне покойного мужа известной певицы

Анатолия Евдокименко не стало восемнадцать лет назад.

Сын известной певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко публично почтил память своего покойного отца Анатолия Евдокименко. Наследник звезды разместил в Instagram снимок, на котором Анатолий Кириллович запечатлен молодым парнем.

«День рождения отца», — подписал снимок Руслан Евдокименко.

Поклонники поблагодарили сына Софии Ротару за память об отце.

«Светлая память Анатолию Кирилловичу — замечательному музыканту, любящему супругу, заботливому отцу, достойному человеку», «Руслан, светлая память твоему папе Анатолию Кирилловичу, светлому, прекрасному человеку, талантливому музыканту! Он был надежным, верным, любящим и заботливым мужем, отцом и дедушкой. Руслан, береги свою маму, нашу любимую Софию Ротару. Она лучшая!» — высказываются в Сети.

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20 января Анатолию Евдокименко могло бы исполниться 79 лет. Муж Софии Ротару скончался в октябре 2002 года в возрасте шестидесяти лет от инсульта. Певица тяжело переживала смерть любимого мужа, она несколько месяцев не выходила на сцену. Любовь и забота близких смогли вернуть вокалистку к жизни.

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