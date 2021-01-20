«Свадьбы и юбилеи — его конек»: жена уволенного из «Дома-2» Черкасова рассказала, на что они будут жить

Для ведущего реалити-шоу «Дом-2» Андрея Черкасова увольнение с проекта в связи с его закрытием стало настоящим шоком. Но к счастью, супруга молодого человека, Кристина, умеет его поддерживать и мотивировать. Блондинка рассказала в Instagram, что во время работы на проекте Андрей Черкасов 95 процентов всех расходов семьи брал на себя, остальные пять вкладывала она. Теперь же эти цифры несколько перераспределились. Кристина Черкасова четко дала понять, что после увольнения Андрея из «Дома-2» по миру они точно не пойдут, ведь она никогда не стремилась сидеть на шее у мужа. Блондинка и сама неплохо зарабатывает с помощью своего Instagram, на который подписаны один миллион триста тысяч пользователей.

«Сейчас мы на таком этапе, что можем добиваться финансового благополучия вместе», — уверена Кристина Черкасова.

К тому же жена Андрея Черкасова полагает, что супруг всегда сможет заработать денег, благодаря массовым мероприятиям, в подготовке и ведении которых он знает толк.

«Свадьбы, юбилеи, организации мероприятий — его конек… И эта сфера деятельности никуда не делась. Мы семья и вместе мы сила», — поделилась Кристина Черкасова.

Напомним, что о своем увольнении из «Дома-2» Андрей Черкасов, равно, как и другие сотрудники проекта, узнал незадолго до Нового года.

Экс-ведущий реалити-шоу признавался, что ему было невероятно тяжело свыкнуться с мыслью о том, что он теперь безработный.

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