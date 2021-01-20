«Как чувственно»: постройневшая Водонаева в черном боди подразнила соблазнительными бедрами

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева — обладательница прекрасных форм. Их она старается как можно чаще показывать своим фанатам, устраивая фотосессии в самых разных образах. На этот раз телеведущая решила запечатлеться в откровенном наряде. Она выбрала черный боди со стразами, эффектно блеснув соблазнительными бедрами. Кадрами поделилась в своем Instagram.

«Как чувственно! Огонь! Шикарно выглядишь, Ален! Какая красивая! Ух, какая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что в конце прошлого года 38-летняя Алена Водонаева отвела хейтерам на критику из-за ее резкого похудения. Экс-участница «Дома-2» призналась, что не собирается останавливаться на достигнутом и планирует сбросить еще несколько килограммов в новом году.

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