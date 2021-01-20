«Там под фонограмму не разрешают петь»: Дробыш об идее отправить Моргенштерна на «Евровидение»

По словам продюсера, ему не очень хочется говорить о ерунде.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался после слов рэпера Моргенштерна отправить его на музыкальный песенный конкурс «Евровидение».

«Я, правда, не хочу о ерунде говорить. На «Евровидение» в этом году едет Little Big. Это, во-первых. А во-вторых там под фонограмму не разрешают петь. Там он наткнется на самое главное препятствие». Виктор Дробыш

Ранее Моргенштерн в Instagram заявил, что готов поехать от России на конкурс «Евровидение». Позже его порыв поддержал рэпер Тимати.

Напомним, что в 2021 году от России на конкурс «Евровидение» в Роттердам должна отправиться команда из Санкт-Петербурга Little Big. Прошлой весной конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса, которая до сих пор бушует во всем мире. Россияне считались одними из главных фаворитов на победу. В этом году наверняка они также будут в числе кандидатов на первое место.

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