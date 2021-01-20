«Подчеркивает сияние кожи»: Алика Смехова облачилась в голубую кашемировую тунику облегающего силуэта

52-летняя актриса и певица Алика Смехова вполне может считаться современной иконой стиля. Звезда всегда безупречно выглядит, она стройна и подтянута, а ее аутфиты часто близки к идеальным.

Накануне Алика Смехова поздравила своих подписчиков с праздником Крещения невероятно атмосферным зимним фото. Актриса, облаченная в голубую кашемировую тунику, белые легинсы и сапоги бежевого оттенка, позировала на фоне заснеженного леса.

больше по теме «Первый в этом году»: Алика Смехова начала год продуктивно

«Я очень люблю настоящую русскую морозную зиму, — призналась Алика Смехова. — Она напоминает мне детство, когда сугробы и деревья были большими, щеки горели на морозе, варежки и рейтузы промокли от снега, а уходить с улицы не хочется».

Модный эксперт сайта Teleprogramma.pro Ольга Трофимова нашла образ Алики Смеховой очень гармоничным, целостным и идеально отвечающим ее цветотипу. Однако, по мнению стилиста, актриса все же допустила один модный промах.

«Прекрасная Алика Смехова демонстрирует нам и с точки зрения стилистического, и цветового решения, зимний, морозный образ, — отметила Ольга Трофимова в беседе с Teleprogramma.pro. — Цвет туники настолько нежный, он подчеркивает сияние кожи и гармонирует с белым снегом. Замшевые сапоги, которые выбрала Алика, тоже гармонируют с туникой. Актриса выбрала плотно прилегающий к фигуре силуэт, что тоже верно — ей бояться совершенно нечего, с фигурой все в порядке. Алика Смехова — обладательница зимнего цветотипа, и она отлично умеет колорировать образ. Он получился свежим и динамичным, благодаря сочетанию в нем бежевого, белого и голубого. Единственное, что в этом образе идет в разрез стилистическому видению — это аксессуар в виде очков, он выбран не очень верно. Было бы лучше, если бы они были не такого активного сине-голубого цвета, а, например, были бы припыленно-розового оттенка. Сейчас популярны очки Dior в припыленных оттенках с розовыми линзами. Вот здесь они отлично бы смотрелись. А так — очки выбиваются из образа».

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

Смотрите также