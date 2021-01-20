«Пока нет реноме и статуса»: Соседов оценил перспективы Моргенштерна выступить на «Евровидении»

Как отметил музыкальный критик, рэпер популярен только в соцсетях у незрелых подростков.

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что рэпер Моргенштерн пока не годится для выступления на музыкальном песенном конкурсе «Евровидение».

«У него пока нет реноме и статуса. Популярности в соцсетях у незрелых подростков недостаточно для участия. «Евровидение» — солидный конкурс с огромной историей. Посылать туда шибзиков, пусть и популярных, недостойно. Подростки подростками, а «Евровидение» «Евровидением». Мы должны держать свое лицо. Группа little Big должна ехать. Они не смогли выступить из-за ковида в прошлом году. Мы вообще сейчас не должны обсуждать, кто поедет, кроме них».

Сергей Соседов

Как заметил Соседов, Моргенштерн может когда-то в будущем поехать на конкурс. «Лет через пять, например. Если будет к тому времени еще интересен. Сейчас есть более подходящий вариант и в плане эксцентрики, и модности звучания, эстетики. Моргенштерн, кроме успеха у подростков, ничего за спиной не имеет. Это, согласитесь, слабый козырь, чтобы поехать на «Евровидение», — сказал Соседов.

Ранее Моргенштерн в соцсетях заявил, что готов представлять Россию на «Евровидении». Его порыв, в частности, поддержал рэпер Тимати.

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