«Я уже родилась»: Бузова в искрящемся платье-бюстье призвала фанатов к поздравлениям

На днях Ольга Бузова вернулась в Москву после продолжительного отдыха на Мальдивах. Там она была в компании своего возлюбленного — рэпера Давида Манукяна, который принимает участие в шоу «Танцы со звездами». 20 января самой популярной девушке страны исполнилось 35 лет. Одним из первых Ольгу Бузову с днем рождения поздравил поп-король сцены Филипп Киркоров. Певец пожелал возлюбленной Давы счастья, выразив уверенность, что Ольга будет купаться в драгоценностях.

«Спасибо моим родителям за жизнь. Я уже родилась. Можно поздравлять», — написала Бузова в своем Instagram.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором позировала в искрящемся платье-бюстье черного цвета. Поверх именинница накинула шубу из дорогого меха кофейного оттенка. Фанаты засыпали ее поздравлениями и пожеланиями.

«С днем рождения, звездочка наша! Принцесса, будь самой счастливой!» — писали пользователи Сети.

Смотрите также: