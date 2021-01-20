Алина Загитова анонсировала в соцсетях ролик нового проекта для Первого канала

Название и дата выхода телевизионного продукта в эфир пока не сообщается.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года в корейском Пхенчхане Алина Загитова в Instagram поделилась кадрами нового промо-ролика со своим участием, который в будущем можно будет увидеть на Первом канале.

На кадрах знаменитая российская фигуристка тренируется сначала в зале. После она обувает коньки и выходит на арену. Когда зрители смогут увидеть программу с участием Алины Загитовой пока не сообщается. Сама спортсменка лишь заинтриговала пользователей. «Скоро», — подписала она кадры видео.

«Очень интригующе. С нетерпением ждем, Алина», «Нас ждет что-то очень красивое. Ролик получился просто супер», «Шикарная Алина. Очень сильно. Ждем», — отметили в комментариях подписчики.

больше по теме Алина Загитова показала невероятную по красоте новую поддержку в паре с Елисеем Крамаром Олимпийская чемпионка с блеском выступила в шоу Татьяны Навки.

Напомним, что Алина Загитова была ведущей красивого шоу на Первом канале «Ледниковый период». Она работала в паре с олимпийским чемпионом 2002 года в американском Солт-Лейк-Сити Алексеем Ягудиным.

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